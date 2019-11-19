Футбол

ODDS.ruODDS.ruСловакия — Азербайджан 2:0

Словакия — Азербайджан
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
Роберт Боженик
19′
45′
Эдди Паскуаль
45′
Джавид Гусейнов
46′
Эдди Паскуаль
Элвин Джамалов
Лукаш Гараслин
62′
Лукаш Гараслин
Михал Дюриш
71′
72′
Антон Кривоцюк
Тамкин Халилзаде
Роберт Боженик
Сэмюэль Мраз
77′
79′
Джавид Гусейнов
Ренат Дадашов
Милан Шкриньяр
82′
Юрай Куцка
Ондржей Дуда
85′
Марек Гамшик
86′
88′
Тамкин Халилзаде
В случае ничьей в матче на чемпионат поедет Словакия, так как в очных встречах с венгерской национальной командой оба раза победу одержала команда Павла Гапала. Напомним, что в первом круге Венгрия дома победила Уэльс с минимальным счетом.
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