Футбол
ODDS.ruСловакия — Азербайджан 2:0
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
Роберт Боженик
|19′
|45′
Эдди Паскуаль
|45′
Джавид Гусейнов
|46′
Эдди Паскуаль
Элвин Джамалов
Лукаш Гараслин
|62′
Лукаш Гараслин
Михал Дюриш
|71′
|72′
Антон Кривоцюк
Тамкин Халилзаде
Роберт Боженик
Сэмюэль Мраз
|77′
|79′
Джавид Гусейнов
Ренат Дадашов
Милан Шкриньяр
|82′
Юрай Куцка
Ондржей Дуда
|85′
Марек Гамшик
|86′
|88′
Тамкин Халилзаде
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
1
Дубравка
2
Пекарик
15
Дьомбер
14
Шкриньяр
16
Ганцко
8
Дуда
22
Лоботка
17
Гамшик
11
Беро
18
Мраз
21
Дюриш
12
Балаев
16
Гусейнов
4
Мустафазаде
6
Гусейнов
19
Халилзаде
9
Isgandarli
2
Гараев
17
Дадашов
5
Джамалов
3
Рахимов
11
Шейдаев
Азербайджан
Расстановка 4‑5‑1
В случае ничьей в матче на чемпионат поедет Словакия, так как в очных встречах с венгерской национальной командой оба раза победу одержала команда Павла Гапала. Напомним, что в первом круге Венгрия дома победила Уэльс с минимальным счетом.
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Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года
LiveSport.ru18 ноября в 09:22
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
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