Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии. 21-летний игрок московского ЦСКА отличился на 45-й минуте.

Влашич вывел вперёд сборную Хорватии в матче со Словакией

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