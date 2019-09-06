Футбол

ЧемпионатЧемпионатСловакия — Хорватия 0:4

Словакия — Хорватия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
45′
Никола Влашич
Альберт Руснак
Роберт Боженик
46′
47′
Иван Перишич
Юрай Куцка
Лукаш Гараслин
63′
70′
Анте Ребич
Йосип Брекало
72′
Бруно Петкович
Роберт Мак
Михал Дюриш
79′
82′
Никола Влашич
Милан Бадель
83′
Бруно Петкович
Марио Пашалич
89′
Деян Ловрен
Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии. 21-летний игрок московского ЦСКА отличился на 45-й минуте.
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