Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

с чего всё началось

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится.

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

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