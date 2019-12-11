Политика

РИА НовостиРИА НовостиСловакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится.
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с чего всё началось

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.
РИА Новости08:32

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В Словакии заявили о подготовке к кризису поставок газа из России через Украину

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Словакия готовится к «газовой войне» между Россией и Украиной

Российская газета14:09

Словакия готовится к кризису поставок газа из России через Украину

РИА Новости08:32

Словакия приготовилась к газовому кризису на фоне споров Москвы и Киева

РБК13:17

В Европе приготовились жить без газа из России

Lenta.ru11:30

Словакия готовится к остановке транзита российского газа через Украину

REGNUM08:50

Словакия готовится к кризису с поставками газа

RT на русском13:30
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Мадридский "Атлетико" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:08
Авто

Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
SpeedMe 08:09
Политика

Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Вашингтон, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 01:34
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Мой Брянск вчера в 07:23
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 09 декабря в 10:58
Армия и оружие

Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году

Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Политическая Экспертиза 09:11
Политика

В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости 13:38
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Напомним, в конце октября ФРС в третий раз за текущий год приняла решение о снижении базовой ставки на 0,25 процентных пункта, с 1,75−2% до 1,5−1,75%.
REGNUM 14:26
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Музыка

Билан отказался выступать на шоу звезд Евровидения с участием Лазарева

Телеканал 360° 05:09
Общество

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Технологии

Microsoft возьмет пользователей старой Windows 7 измором

Компания тестирует новый способ заставить пользователей обновить устаревшую ОС Фото: kompy.guru В компании Microsoft тестируют довольно необычный способ заставить пользователей старой Windows 7 обновить операционную систему, пишет «Российская газета».
Туапсинские вести 13:09
Технологии

Эксперт: В мире появилась мода на протестный туризм

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, на этом же круглом столе ЭИСИ представил "индекс ключевых протестных выступлений 2019 года".
Взгляд.ру 10:59
Политика

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Интермонитор.ру вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о параличе

Перечеркнутый скриншот публикаций о якобы парализованной правой стороне тела актрисы Анастасии Заворотнюк был опубликован в Instagram-аккаунте, который создали близкие артистки.
Rambler News Service 09:59
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Здоровье

В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Коми проживает более 3 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежегодно в республике выявляют около 400 заболевших.
АиФ Коми 07:01
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде

В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Газета.Ru 12:06
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Общество

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
РБК 14:18
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости 11:36
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
Происшествия

Семеро мужчин в Петербурге избили девушку из-за внешнего вида

Взгляд.ру вчера в 08:34
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Футбол

Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

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Здоровье

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Людям, которые страдают от повышенного давления, врачи советуют есть несколько простых продуктов.
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Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

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Общественное телевидение России 12:24
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
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