Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.

с чего всё началось

Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава минэкономики Словакии назвал прекращение транзита "правдоподобным" вариантом.

Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину

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