Политика
Газета.RuСловакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига. Об этом сообщает РИА "Новости". Глава минэкономики Словакии назвал прекращение транзита "правдоподобным" вариантом.
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с чего всё началось
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года.РИА Новости08:32
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Самыми популярными смартфонами у россиян в уходящем году стали модели с тройным модулем основной камеры, диагональю от 5,5 дюйма, объемом встроенной памяти не менее 64 Гб и функцией NFC для бесконтактной оплаты покупок, рассказали опрошенные РИА Новости крупнейшие ритейлеры.
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Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
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Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме
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Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Экономика
Дума Читы приняла в первом чтении проект бюджета города на 2020-2022 годы
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Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Общество
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Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа
Политика
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Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
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Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Политика
Небензя призвал КНДР воздержаться от новых ракетных пусков
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от проведения испытаний ракет по истечении ультиматума, выдвинутого Соединенным Штатам.
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Букмекеры: «Динамо» Киев обыграет «Лугано» с вероятностью 80%
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает поставить на победу «Динамо» по коэффициенту 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Политика
Газовой войне расчертили перспективы
Каковы условия заключения договора по транзиту газа Москва и Киев могут столкнуться в новой газовой войне.
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
Совет Федерации поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан
Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.
Происшествия
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Происшествия
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Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Происшествия
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
ФСБ задержала в Магнитогорске бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева.