Глава МИД Германии ушел на карантин из-за коронавируса у охранника

«Министр иностранных дел Маас сегодня в соответствии с законом об инфекционной защите ушел на карантин, так как у одного из личных охранников был выявлен Covid-19», — говорится в сообщении.