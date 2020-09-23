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Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко

Сегодня Словакия числится первым государством, в котором Правительство не признает легитимность нынешнего лидера белорусского народа Александра Лукашенко. Информацию передает руководитель Министерства иностранных дел страны Иван Корчок.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Словакии Иван Корчок написал
 в Twitter, что «Лукашенко не имеет легитимности руководить своей страной», и назвал прошедшие президентские выборы несвободными и несправедливыми.
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