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Известия
Известия

Словакия первой из стран ЕС отказалась признать легитимность Лукашенко

Словакия первой из стран ЕС заявила о непризнании легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Словакии Иван Корчок написал
 в Twitter, что «Лукашенко не имеет легитимности руководить своей страной» и назвал прошедшие президентские выборы несвободными и несправедливыми.
РБК07:28
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пять стран Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом

Газета.Ru08:38
Lenta.ru

Германия оценила инаугурацию Лукашенко и отказала ему в легитимности

Lenta.ru08:30
ТАСС

Литва и Словакия не признали Лукашенко законно избранным президентом

ТАСС07:13
Известия

Власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

Известия08:17
РБК

Тихановская и пять стран ЕС не признали Лукашенко после инаугурации

РБК07:28
RT на русском

Глава МИД Словакии заявил о нелегитимности Лукашенко

RT на русском07:02
РИА Новости

Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

РИА Новости07:26

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума.
Ведомости08:02
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Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

Несколько дней назад Михаил Коган, который возглавляет аналитический отдел «Высшей школы управления финансами», рекомендовал всем российским пенсионерам в обязательном порядке снимать пенсионные выплаты с карт сразу же после их поступления.
Discover2404:06
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