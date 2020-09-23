Путин поручил увеличить детские выплаты для семей с низкими доходами

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет начиная с 2021 г. для семей, в которых подушевой доход не достигает прожиточного минимума.