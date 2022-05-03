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Словакия потребует исключить ее из эмбарго ЕС на российскую нефть

Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
ТАСС
Россия на 100% обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти.
ТАСС
К примеру, нефтеперерабатывающий завод «Словнафт» в Братиславе, один из крупнейших в Центральной Европе, целиком настроен на переработку нефти из России.
Московский Комсомолец
Намерение отказаться от поставок российской нефти критикует Венгрия, которая также будет добиваться для себя исключения, если запрет сообществом будет введен.
ТАСС

Подробнее о событии

Минэкономики Словакии будет добиваться поставок российской нефти в виде исключения
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