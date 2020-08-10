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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели. МИД Словакии подтвердил высылку дипломатов, сообщает Reuters.В источнике
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РБК

МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

РБКвчера в 16:14
ТАСС

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАССвчера в 14:50
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Коммерсантъвчера в 13:36
Интерфакс

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Интерфаксвчера в 13:31
URA.Ru

СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

URA.Ruвчера в 13:22
RT на русском

В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов

RT на русскомвчера в 15:02
РИА Новости

Словакия выслала трех российских дипломатов

РИА Новостивчера в 13:51

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