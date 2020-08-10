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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели. МИД Словакии подтвердил высылку дипломатов, сообщает Reuters.В источнике
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РБК

МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

РБКвчера в 16:14
RT на русском

В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов

RT на русскомвчера в 15:02
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Коммерсантъвчера в 13:36
Интерфакс

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Интерфаксвчера в 13:31
URA.Ru

СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

URA.Ruвчера в 13:22
РИА Новости

Словакия выслала трех российских дипломатов

РИА Новостивчера в 13:51
ТАСС

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАССвчера в 14:50

Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами», - отмечается в его заявлении.
Сенатор США предложил ввести санкции против Лукашенко
Аргументы и Факты19:00
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В сентябре в Приангарье начнутся выплаты на детей от 16 до 18 лет

Согласно принятому закону выплата составит 10 тысяч рублей, и на нее могут рассчитывать те семьи в которых детям исполнилось 16 лет не позднее 10 мая этого года, и не исполнилось 18 лет к моменту принятия закона.
В сентябре в Приангарье начнутся выплаты на детей от 16 до 18 лет
ФедералПрессвчера в 23:37
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
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Эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью

Вторая волна коронавируса, вероятно, начнется по всему миру в осенний период, заявил доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов.
Известиявчера в 00:20
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Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей, в ответ на введение США санкций в отношении 11 официальных лиц Гонконга и Китая, обвиненных в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии, сообщает Reuters.
BFM.ru18:50
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