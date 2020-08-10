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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели. МИД Словакии подтвердил высылку дипломатов, сообщает Reuters.В источнике
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URA.Ru

СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

URA.Ru13:22
РИА Новости

Словакия выслала трех российских дипломатов

РИА Новости13:51
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Коммерсантъ13:36
Интерфакс

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Интерфакс13:31
РБК

МИД пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов

РБК16:14
RT на русском

В МИД Словакии прокомментировали высылку российских дипломатов

RT на русском15:02
ТАСС

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАСС14:50

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву
Metaratings12:20

Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Василий Уткин: На месте Казарцева я бы так и не понял, что сообщал видеопомощник

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). По его мнению, технология ВАР не помогает, а запутывает российских арбитров.
Bookmaker-ratings.ru15:20

Российская подлодка обратила в бегство авианосец США

Китайские журналисты отмечают, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» получил приказ покинуть Средиземное море после выхода в акваторию российской атомной подводной лодки «Белгород», на борту которой, предположительно, находился подводный комплекс «Посейдон».
Военное дело08:27
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъ10:24
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