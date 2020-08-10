Словакия высылает трех российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели. МИД Словакии подтвердил высылку дипломатов, сообщает Reuters.