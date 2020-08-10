МИД РФ: Минску удалось не допустить обострения ситуации после выборов

В распространенном комментарии подчеркивается, что не допустить обострения власти Белоруссии смогли несмотря попытки некоторых сил организовать масштабные акции протеста уже после того, как голосование было завершено.