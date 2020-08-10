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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Из-за подозрения в шпионаже из Словакии высылаются три российских дипломата, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Дипломаты, чьи имена не называются, должны покинуть Словакию до конца этой недели. МИД Словакии подтвердил высылку дипломатов, сообщает Reuters.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Словакия выслала трех российских дипломатов

РИА Новости13:51
Коммерсантъ

Словакия высылает трех российских дипломатов

Коммерсантъ13:36
ТАСС

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран

ТАСС14:50
Интерфакс

Словакия вышлет трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Интерфакс13:31
URA.Ru

СМИ: Словакия высылает российских дипломатов

URA.Ru13:22
RT на русском

В МИД России готовы ответить на высылку дипломатов из Словакии

RT на русском14:01
РБК

Словакия выслала трех российских дипломатов

РБК13:32

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции
Коммерсантъвчера в 11:59
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В центре Минска начались столкновения демонстрантов с полицией

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.
Газета.Ru14:22
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT news14:39
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МИД РФ: Минску удалось не допустить обострения ситуации после выборов

В распространенном комментарии подчеркивается, что не допустить обострения власти Белоруссии смогли несмотря попытки некоторых сил организовать масштабные акции протеста уже после того, как голосование было завершено.
ИА Красная Весна13:45
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