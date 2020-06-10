Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСловами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».
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Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Нижнекамска

Inkazan09:26

Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Татарстана о нехватке средств защиты

Реальное время08:15

Следственный комитет начал проверку в отношении журналиста Юлии Латыниной

Эхо Москвы07:11

СК вызвал журналистку Юлию Латынину из-за ее слов о жалобах врачей Нижнекамска на нехватку средств защиты

Вечерняя Казань08:02

Ведущую «Эха» Латынину вызвали в СК после чтения письма нижнекамских врачей в прямом эфире

БИЗНЕС Online07:53

Журналистом «Эхо Москвы» Юлией Латыниной заинтересовались в СК после фейка о нижнекамских врачах

Kazanfirst.ru08:06

Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из‑за эфира, где она зачитала письмо медиков из Нижнекамска о нехватке средств защиты

Медиазона05:55
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

RT на русском вчера в 02:53
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Здоровье

В Псковскую область приедет новая бригада медиков из Москвы

В Псковскую область приедет новая бригада медиков из Москвы для помощи в лечении больных коронавирусом, сообщает 10 июня оперативный штаб столицы.
FlashNord 13:13
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
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Футбол

Игроки «Арсенала» надели футболки с антирасистскими лозунгами и встали на одно колено

Спорт-Экспресс 13:51
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
28
Происшествия

Актер Михаил Ефремов признал вину по делу о ДТП со смертельным исходом

Согласно экспертизе, Ефремов был пьян. По словам источников информагентств, в его крови нашли следы марихуаны и кокаина.
Эхо Москвы вчера в 13:28
6,9K
Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Футбол

Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза.
Нева Спорт 12:06
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
РИА Новости 14:28
22
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
37
Общество

От коронавируса в мае в Москве умерли 2757 человек

Отмечается, что смертность за май выше показателей предыдущего месяца в связи с тем, что на конец апреля пришёлся пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
Говорит Москва 07:18
337
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra 14:58
17
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
2,1K
Здоровье

Пик заболевания коронавирусом в Ивановской области еще не пройден

По состоянию на 8 июня на территории Ивановской области официально зарегистрированы 2822 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 117 диагнозов.
Частник.Ru 08 июня в 04:55
109
Общество

Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
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Шоу-бизнес

Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую

Paparazzi.ru 10:25
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Политика

Путин придумал на секунду новое ведомство

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
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Здоровье

По поручению Алексея Островского в Смоленской области провели проверки начисления допвыплат медработникам, помогающим больным COVID-19

Под председательством губернатора Алексея Островского в администрации региона состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы выполнения поручений президента по организации выплат стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией.
SmolDaily 12:28
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Происшествия

Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка

РИА Новости 14:30
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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