Коронавирус
Lenta.ruСловами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».
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Кино
Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»
Площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр tvzavr.
Известия 07:20
Происшествия
В «новой Москве» из-за дождей обрушился автомобильный мост
В «новой Москве» из-за подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом в среду, 10 июня, сообщили очевидцы.
Известия 11:54
Политика
США объявили об открытии консульства в Гренландии
Нуук, Дания, 10 июня 2020, 16:10 — REGNUM О начале работы американского консульства в Гренландии сообщили 10 июня в пресс-службе Госдепа.
REGNUM 09:10
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Общество
KFC готовится открыть в Москве ресторан без кассиров
Сеть ресторанов быстрого питания KFC на фоне коронавируса построила в Москве "ресторан будущего", где, в частности, не будет кассиров и традиционных касс, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 05:06
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Общество
Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий
Медицинские работники Петербурга, проживающие в коммунальных или отдельных квартирах, получат дополнительную поддержку для улучшения жилищных условий.
Gazeta.SPb 11:59
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Футбол
Йович согласился перейти в «Милан»
«Милан» стал ближе к трансферу нападающего «Реала» Луки Йовича. Игрок дал согласие на переход в стан «красно-черных».
Soccer.ru 09:36
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Фигурное катание
Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным
Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты 08 июня в 21:13
Экономика
Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала показали последний выпуск передачи "Пусть говорят" с участием журналистки Юлии Норкиной в качестве эксперта шоу.
РИА Новости 08 июня в 19:07
Происшествия
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков, с которым их связывали интимные отношения.
Рамблер 11:58
Наука
Ученые обосновали постоянное ношение масок для профилактики COVID-19
Во всех сценариях, которые рассматривались в исследовании, постоянное использование маски для лица на 50% и даже более уменьшало распространение COVID-19 до «R менее единицы», сглаживая будущие волны заболевания и позволяя вводить менее жесткие ограничения.
Ридус вчера в 19:49
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59