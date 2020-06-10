Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСловами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».
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Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Нижнекамска

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Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Татарстана о нехватке средств защиты

Реальное время08:15

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Ведущую «Эха» Латынину вызвали в СК после чтения письма нижнекамских врачей в прямом эфире

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Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из‑за эфира, где она зачитала письмо медиков из Нижнекамска о нехватке средств защиты

Медиазона05:55
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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