Коронавирус
Lenta.ruСловами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте "Новой газеты" письму, Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО столичного главка СКР начал проверку в связи с распространением Латыниной "ложной информации об обстоятельствах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".Интерфакс10:29
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Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
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Футбол
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Спорт-Экспресс 04:29
Общество
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Космос
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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна
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Экономика
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Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Энергетика
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Общество
В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде
"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Политика
Путин «придумал» название нового ведомства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Политика
Во Франции украинское посольство возмутилось рекламой с Пореченковым
Посольство Украины во Франции возмутилось рекламе йогурта Danone, в которой принял участие российский актер Михаил Пореченков.
МонаВиста 07:14
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Происшествия
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
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Вести.Ru 03:35
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
Советы по профилактике перегрева дали в Роспотребнадзоре России.
МордовМедиа вчера в 13:38
Наука
Археологи нашли в Китае древнейший артефакт в Восточной Азии
Группа археологов из ЕС, Израиля и Китая обнаружили на месте одной из стоянок древних людей в китайской провинции Хенань костяную статуэтку птицы возрастом около 13,5 тыс. лет.
Профиль 16:18
Спорт
МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.
РИА Новости 13:47
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса
Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:47