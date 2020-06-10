с чего всё началось

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».

Происшествия Михаил Ефремов пытался покончить с собой Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 787

Футбол Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1K

Космос Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon. 2

Футбол Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.

Экономика Российские банки в мае получили мизерную прибыль Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС). 87

Энергетика Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд. 180

Общество В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде "Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.

Политика Путин «придумал» название нового ведомства Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи. 124

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 76

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 204

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 138

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 28

Футбол «Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.

Наука Археологи нашли в Китае древнейший артефакт в Восточной Азии Группа археологов из ЕС, Израиля и Китая обнаружили на месте одной из стоянок древних людей в китайской провинции Хенань костяную статуэтку птицы возрастом около 13,5 тыс. лет.

Спорт МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.