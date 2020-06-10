Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСловами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле. В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей».
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с чего всё началось
Согласно опубликованному на сайте "Новой газеты" письму
, Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО столичного главка СКР начал проверку в связи с распространением Латыниной "ложной информации об обстоятельствах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".
Интерфакс10:29

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СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19

Интерфакс10:29

Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Нижнекамска

Inkazan09:26

Ведущую «Эха» Латынину вызвали в СК после чтения письма нижнекамских врачей в прямом эфире

БИЗНЕС Online07:53

Журналистом «Эхо Москвы» Юлией Латыниной заинтересовались в СК после фейка о нижнекамских врачах

Kazanfirst.ru08:06

СК вызвал журналистку Юлию Латынину из-за ее слов о жалобах врачей Нижнекамска на нехватку средств защиты

Вечерняя Казань08:02

Журналистку Латынину вызвали в СК после зачитывания письма медиков из Татарстана о нехватке средств защиты

Реальное время08:15

Следственный комитет начал проверку в отношении журналиста Юлии Латыниной

Эхо Москвы07:11
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Футбол

Санчо решил покинуть «Боруссию» нынешним летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хотел бы уйти из команды по окончании сезона.
Спорт-Экспресс 04:29
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
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Космос

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

В торговом центре на востоке Москвы произошла стрельба

На востоке Москвы в торговом центре Капитолий произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 14:35
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Экономика

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
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Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
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Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
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Общество

В Совфеде предложили пожизненно лишать прав за вождение в пьяном виде

"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", - отметил законодатель.
РИА Новости 14:55
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
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Политика

Путин «придумал» название нового ведомства

Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
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Политика

Во Франции украинское посольство возмутилось рекламой с Пореченковым

Посольство Украины во Франции возмутилось рекламе йогурта Danone, в которой принял участие российский актер Михаил Пореченков.
МонаВиста 07:14
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Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару

Советы по профилактике перегрева дали в Роспотребнадзоре России.
МордовМедиа вчера в 13:38
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Наука

Археологи нашли в Китае древнейший артефакт в Восточной Азии

Группа археологов из ЕС, Израиля и Китая обнаружили на месте одной из стоянок древних людей в китайской провинции Хенань костяную статуэтку птицы возрастом около 13,5 тыс. лет.
Профиль 16:18
Спорт

МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.
РИА Новости 13:47
Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
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Политика

Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов обвинил Киев в намерении отказаться от переговоров с представителями ДНР и ЛНР по выполнению политической части Минских договоренностей, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 14:47
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Юлия Латынина
Российская журналистка
Российская журналистка, писательница, теле- и радиоведущая, колумнистка. Автор романов в жанрах политической фантастики и политико-экономического детектива. В журналистике известна как политический обозреватель и экономический аналитик. Кандидат филологических наук. С сентября 2017 года эмигрировала из России.
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