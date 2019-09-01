Футбол
ЧемпионатСловения на 90-й минуте вырвала победу в матче с Израилем
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе G сборная Словении обыграла команду Израиля со счётом 3:2. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице». Счёт был открыт на 43-й минуте. Автором гола стал Беньямин Вербич, которому ассистировал Йосип Иличич.
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Словения вырвала победу у Израиля, несмотря на гол Натхо. Польша с Крыховяком удержала лидерство в группе
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