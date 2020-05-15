Коронавирус
КоммерсантъСловения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
Власти Словении заявили о прекращении режима эпидемии коронавируса на территории страны, который был объявлен 12 марта. В других странах Европы эпидемия продолжается. Сейчас в Словении выявлено 1464 заболевших COVID-19, умерли 103 человека, выздоровели 267.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Здоровье
Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом
Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие
Мемориальную доску установили на месте гибели Героя России Романа Филипова в Сирии
Мемориальную доску в память о погибшем российском летчике Романе Филипове, который был убит в ходе сражения с боевиками в Идлибе, установили в Сирии.
Народные новости 05:32
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия вчера в 16:56
Политика
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии
По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
Здоровье
Бессимптомных больных в Свердловской области отправят в санатории
В Свердловской области больных коронавирусом, которые не имеют клинических проявлений болезни, будут отправлять в санатории.
Екатеринбург в интернете 05:51
Политика
Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке
Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
Astera вчера в 07:11
Общество
«Ведомости»: Ростех хочет поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100
Госкорпорация "Ростех" планирует поставить авиакомпании Red Wings до 60 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в течение нескольких лет.
ТАСС 08:04
Общество
В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни
Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 02:50
Происшествия
Главу минсельхоза Пензенской области заподозрили в мошенничестве
Коммерсантъ вчера в 11:01
Общество
Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в США и России
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сравнила две системы здравоохранения — российскую и американскую, чтобы понять, как страны справляются со всеми вызовами пандемии.
Невские Новости 00:57
Футбол
Календарь чемпионата Германии по футболу, который возобновится 16 мая
Официально принято решение возобновить чемпионат Германии с 16 мая. В этот день состоятся шесть матчей 26-го тура.
ProstoProSport 12 мая в 10:37
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри снялась обнаженной в своем новом клипе
Кэти решила, что позировать обнаженной для обложки глянца - прошлый день, и оголилась для своего клипа.
ОК! 05:50
Футбол
Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
РИА Новости вчера в 12:59
Происшествия
В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу
В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15