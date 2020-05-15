Власти Словении заявили о прекращении режима эпидемии коронавируса на территории страны, который был объявлен 12 марта. В других странах Европы эпидемия продолжается. Сейчас в Словении выявлено 1464 заболевших COVID-19, умерли 103 человека, выздоровели 267.

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

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