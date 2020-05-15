Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс». Как сообщил премьер-министр Янез Янша, в стране складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе.
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Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране

Известия07:19

Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

ТАСС05:00

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Коммерсантъ06:17

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Фонтанка.Ру06:00

Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии

Российская газета05:04

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Lenta.ru06:32
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Общество

Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса

После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 07:06
12
Происшествия

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
2
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
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Политика

Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»

Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
10
Общество

Попова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

«Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя», — цитирует ее слова ТАСС.
Компания 08:29
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Общество

Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года

Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 13 мая в 09:09
Происшествия

СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
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Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей 02:39
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
1,7K
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека

Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке.
ИА Красная Весна 04:08
Общество

Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Общество

Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области

В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
Известия 08:51
17
Происшествия

На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
Политика

Путин провёл совещание с членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация в России и мире.
RT на русском 09:58
1
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
28
Общество

Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

Gazeta.SPb 07:10
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
23
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
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Наука

Предложен материал, способный изменять свойства различных поверхностей

Ученые находятся в непрерывном поиске способа продлить срок службы материалов или придать им полезные свойства, не изменяя при этом их природные свойства.
Naked Science 05:24
Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Путин подобрал Шойгу нового начальника медцентра в Калининграде

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова.
РЕН ТВ 08:08
Политика

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
3
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
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Происшествия

Сообщение о минировании четырех самолетов в России оказалось ложным

Все четыре "заминированных" в пятницу в РФ самолета совершили посадки в пунктах назначения, угроза взрывов оказалась ложной.
ТАСС 09:35
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,8K
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск 05:10
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