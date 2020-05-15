Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс». Как сообщил премьер-министр Янез Янша, в стране складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе.
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Первая страна в Европе заявила об окончании эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец05:09

Словения первой в Европе объявила о прекращении эпидемии в стране

Известия07:19

Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Lenta.ru06:32

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Коммерсантъ06:17

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

РБК08:05

Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии

Российская газета05:04

Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

ТАСС05:00
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,7K
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Спорт

WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов

В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Общество

Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса

Некоторые вузы отказались от проведения государственного экзамена в этом году из-за пандемии коронавируса, заявил министр образования и науки Валерий Фальков в эфире Первого канала.
РИА Новости 11:52
Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
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Здоровье

В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
1,9K
Общество

В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Ограничения продлятся до 1 июня. 12 мая власти региона решили ослабить некоторые ограничительные меры.
РБК 11:25
Политика

Меркель пригрозила России новыми санкциями

Атака российских хакеров на сайт Бундестага, совершённая в 2015 году, может стать основанием для очередных санкций против России со стороны Германии.
ИА Новороссия 13 мая в 14:29
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Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
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Происшествия

В Петербурге «заминировали» суд и больницы

В письме, отправленном с неизвестного адреса, было сказано о заложенных взрывных устройствах в здании районного суда, а также более чем в 30 медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области.
Российская газета 11:25
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Live24 01:08
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
2,4K
Экономика

Акционеры «Россетей» сняли с должности главу ФСК Андрея Мурова

Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
Шоу-бизнес

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
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Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

Отмечается, что продажи минивэна Renault Espace оказались слабыми и за год спрос на модель в Европе упал на 18% до отметки в 9 744 единиц.
32CARS.ru 04:37
6
Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
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Наука

В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 07:00
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
3,5K
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
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Игры

Компания Ubisoft предоставила интерактивные туры в Египет и Грецию

Монтрёй, Франция, 15 мая 2020, 14:05 — REGNUM Бесплатный доступ к интерактивным турам из игры Assassin's Creed «Древняя Греция» и «Древний Египет» предоставила геймерам компания Ubisoft.
REGNUM 07:05
3
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови.
Piter.tv 09:42
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