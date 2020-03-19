Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСлучаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

Ранее в оперштабе сообщили о выявлении за сутки в России 52 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зарегистрированных в стране случаев достигло 199. 17 марта новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 15 регионах России.
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В России число зараженных коронавирусом выросло до 199

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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

РИА Новости08:56

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

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В Якутии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом

Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат, передает "Интерфакс".
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
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Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 17 марта в 21:04
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Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
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Культура

Московская филармония перейдет на трансляцию концертов онлайн

Прямые трансляции из Концертного зала имени П. И. Чайковского начнет 20 марта Московская филармония, сообщает 18 марта пресс-служба Министерства культуры РФ.
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Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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Власти подготовили новый план поддержки россиян в условиях кризиса

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Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

Обширное сооружение из костей шерстистых мамонтов обнаружили археологи в Костенках Воронежской области.
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В России расшифровали полный геном коронавируса

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Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

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Если учитывать, что, согласно информации ВОЗ, коронавирус живёт на бумаге три-четыре дня, то просто снятие денег в банкомате может существенно повысить риск заболеваемости.
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Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
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Биатлон

До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону

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В России умер первый пациент с коронавирусом

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Общество

В России утвердили правила выплаты больничных при карантине

В России утверждены временные правила выплаты больничных для людей, помещенных на карантин.
Петрозаводск говорит вчера в 07:42
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ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
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В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
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Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Напомним, что при падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель "американец" дорожал до 85,85 рубля, а евро - до 93,45 рубля.
Российская газета вчера в 23:00
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В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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