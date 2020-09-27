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РИА Новости
РИА Новости 

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

Победившая на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщица Марина Удгодская заявила в интервью "Комсомольской правде", что намерена занять должность.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области.
Комсомольская правдавчера в 12:16
Подробнее о событии
Царьград

"Дел много, но для начала...": Выигравшая выборы уборщица дала первое интервью

Царьградвчера в 14:29
News.ru

Случайно победившая на выборах уборщица дала своё первое интервью

News.ruвчера в 15:34
Lenta.ru

Пропавшая после выборов российская уборщица нашлась и дала интервью

Lenta.ruвчера в 14:51
URA.Ru

Выигравшая выборы в российском селе уборщица поделилась планами. «Я поняла — за меня люди»

URA.Ruвчера в 14:46
Телеканал 360°

«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность

Телеканал 360°вчера в 16:16
РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

РИА Новостивчера в 13:43
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Комсомольская правдавчера в 12:16

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
РИА Новости20:25
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Баку и Ереван испытывают на прочность нейтралитет Москвы

В новой войне Баку обвинил армянскую сторону, объявив, что НКР от провокаций последних дней на линии соприкосновения ночью 27 сентября перешла к обстрелу населенных пунктов Азербайджана, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
Независимая газетавчера в 13:47

Третью мировую войну могут начать не США и Россия, а Индия и Пакистан

Применить ядерное оружие может одна из стран третьего мира — Индия или Пакистан, где государственные лидеры традиционно не слишком заботятся о своих гражданах, такое предположение высказал военный историк Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Народные новости26 сентября в 02:15
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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

Армения получила информацию о вмешательстве Турции в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.
Политическая Экспертизавчера в 14:02

США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

Администрация Трампа сообщила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле», уточнил источники газеты среди иракских чиновников, он также предположил, что речь может идти и о выводе американских военных из страны.
Известия21:15
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