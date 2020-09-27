США предупредили Ирак о закрытии посольства в Багдаде

Администрация Трампа сообщила, что уже «делает предварительные шаги», которые могут позволить «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле», уточнил источники газеты среди иракских чиновников, он также предположил, что речь может идти и о выводе американских военных из страны.