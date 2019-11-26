Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ. Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.

с чего всё началось

Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову. Их обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный запуск авиационной ракеты Х-29ТД при проверке на земле в Крыму, сообщается на сайте суда.

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

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