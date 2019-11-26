Общество
Lenta.ruСлучайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ. Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Президент Эстонии призвала объединиться против «российской агрессии»
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала поддержать Украину в "борьбе" с Россией.
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Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
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Автоэксперт Кирилл Милешкин рассказал, какие механизмы в автомобиле замерзают зимой чаще всего, и дал совет водителям, что нужно делать, чтобы этого избежать.
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Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
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Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
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Зеленский назвал приоритетом долгосрочный контракт с Россией по газу
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым договориться с российской стороной о подписании долгосрочного контракта на транзит газа.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
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Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
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Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Политика
Путин дал совет о выборе профессии школьникам
Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Роспотребнадзор дал оценку ситуации с радиацией в Южно-Китайском море
Согласно сведениям, полученным из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море предположительно выявлен завышенный уровень радиации в связи с происшествием.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
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В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Футбол
Погба отказывается играть в «Манчестер Юнайтед»
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отказывается играть за свою команду.
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
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Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Футбол
«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян отказалась от откровенных фото
Политика
Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать товары в «черную пятницу»
Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в "черную пятницу".