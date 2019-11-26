Общество

Lenta.ruLenta.ruСлучайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Ангарны хлопцы

Следствие и суд установили, что 1 октября 2017 года техники авиачасти, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим совершал вылет тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ. Нарушив регламент работ, военные не проверили исправность чековых механизмов одной Х-29ТД.
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В Крыму с двух военных взыщут 31 млн руб. за случайно запущенную ракету

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Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru02:36
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
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