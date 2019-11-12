Футбол
ЧемпионатСлуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
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Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК вчера в 04:08
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Хоккей
В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах.
Российская газета вчера в 04:25
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Наука
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском вчера в 12:17
Происшествия
Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде
Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре
Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Авто
Hyundai представит прототип нового кроссовера Tucson
Корейская компания Hyundai представит 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) новый концептуальный кроссовер Plug-in Hybrid SUV Concept.
Известия 03:33
Футбол
Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Наука
Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца
Известия вчера в 21:12
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Газета.Ru 03:01
Экономика
Владимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора
По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
Красная весна 11 ноября в 07:42