Футбол

ЧемпионатЧемпионатСлуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.
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Слуцкий рассказал о разводе с женой

Спорт-Экспрессвчера в 09:35

Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Чемпионатвчера в 09:17

Слуцкий в голландском шоу впервые рассказал о разводе. А еще – о СССР, разнице в менталитетах и том самом судье

Sports.ru03:43

«Прошу прощения у родных». Слуцкий рассказал о разводе с женой

Sport24.ruвчера в 07:11

Слуцкий рассказал о разводе с женой

РИА Новостивчера в 10:04

Слуцкий: футбол для меня — это жена и вся семья

RT на русскомвчера в 09:39

Слуцкий: Собираюсь ли искать новую жену? Для меня это не проблема

Спорт день за днемвчера в 09:21
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Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК вчера в 04:08
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Шоу-бизнес

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета вчера в 01:44
Хоккей

В Канаде уволен хоккейный эксперт, оскорбивший Евгения Кузнецова

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри лишился работы на телевидении из-за слов о мигрантах.
Российская газета вчера в 04:25
Политика

В Бразилии стартует саммит БРИКС

Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Наука

На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода

Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Футбол

Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском вчера в 12:17
Происшествия

Защита заподозрила подмену сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Подсудимые заподозрили подмену в суде важного вещдока - "кота-наркокурьера", который до этого сбегал от следствия.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy A51 представят только в декабре

Новый смартфон Samsung Galaxy A51 уже получил один из важнейших сертификатов для выхода на рынок, однако его официальная презентация состоится лишь в декабре.
Дни24 04:15
Общество

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС 03:52
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Авто

Hyundai представит прототип нового кроссовера Tucson

Корейская компания Hyundai представит 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) новый концептуальный кроссовер Plug-in Hybrid SUV Concept.
Известия 03:33
Футбол

Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Наука

Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца

Известия вчера в 21:12
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Газета.Ru 03:01
Экономика

Владимир Лисин заплатил самый большой налог с прибыли офшора

По информации РБК Владимир Лисин, который владеет кипрской Fletcher Group Holdings, перевел в бюджет Липецкой области в качестве налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемой им иностранной компании около 1 млрд рублей за 2019 год.
Красная весна 11 ноября в 07:42
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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