Футбол

ЧемпионатЧемпионатСлуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.
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Слуцкий рассказал о разводе с женой

Спорт-Экспресс09:35

Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Чемпионат09:17

«Прошу прощения у родных». Слуцкий рассказал о разводе с женой

Sport24.ru07:11

Леонид Слуцкий: «Я развелся год назад. Сейчас футбол – это моя жена и семья»

Sports.ru10:38

Слуцкий рассказал о разводе с женой

РИА Новости10:04

Слуцкий: футбол для меня — это жена и вся семья

RT на русском09:39

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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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