Футбол
ЧемпионатСлуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных
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Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
Политика
Россиянину Буркову грозит до 80 лет лишения свободы в США
Экстрадированному из Израиля в США россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы. Об этом 12 ноября сообщил американский минюст.
Армия и оружие
Военный эксперт предсказал «позорное поражение» США в Сирии
США ожидает позорное военное поражение, если Вашингтон не решит добровольно покинуть Сирию, пишет заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков на страницах "Военно-промышленного курьера".
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Политика
США дали Турции рекомендации касательно ситуации с С-400 и F-35
Представитель правительства США сообщил, что американская сторона дала турецкой рекомендации относительно предпочтительного пути урегулирования разногласий между странами, возникших из-за закупки Анкарой российских ЗРС С-400 и F-35.
Общество
Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.
Общество
Кембриджский словарь выбрал слово года
Кембриджский словарь выбрал слово 2019 года согласно запросам пользователей.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Политика
Моралес заявил, что на него готовили покушение
Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший во вторник в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, заявил, что в Боливии готовилась операция по его захвату.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Армия и оружие
НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике
По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса»
По предварительным данным, трансфер может состояться уже зимой. Напоминаем, что в нынешней команде полузащитник находится всего лишь год.
Шоу-бизнес
У жены Алека Болдуина случился второй выкидыш за год
Жена голливудского актера Алека Болдуина во второй раз потеряла ребенка.
Общество
ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Футбол
Ракитич выразил недовольство ролью в «Барселоне»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что разочарован своим текущим положением в команде.
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.