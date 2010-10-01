Футбол
Спорт день за днемСлуцкий и Березуцкие построят стадион в Волгограде
Стадион назовут «Бомбонера» в честь арены в Буэнос-Айресе – домашней арены «Бока Хуниорс». На «Бомбонере» будут тренироваться 250 детей, бесплатно занимающиеся в школе Слуцкого. Сейчас они тренируются за пределами Волгограда.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Футбол
Тарас Михалик финансировал АТО, играя за московский «Локомотив»
Конфликт удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский «Локомотив».
Украина.ру 05:26
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
Зеленский подарил освобожденным украинским морякам квартиры
Президент Украины Владимир Зеленский подарил украинским морякам, которые вернулись в страну в рамках российского-украинского обмена заключенными, квартиры в Одессе и президентские часы.
Lenta.ru 10:24
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Волейбол
Сборная России начала чемпионат Европы с победы над командой Турции
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Турции в своем стартовом матче на чемпионате Европы, который проходит в четырех странах.
РИА Новости 10:25
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Хоккей
В интернете появилось видео обрушения «Арены Омск»
Видеоролик появился на YouTube-канале интернет-портала Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году, в 2018-м арену признали аварийной.
РИА Новости 13:10
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Депутат Госдумы России по 158-му самарскому округу Александр Хинштейн в твиттере назвал дату повторного концерта Димы Билана в Самаре.
Газета.Ru вчера в 04:06
Финансы
Силуанов допустил финансирование проекта «Арктик СПГ-2» из средств ФНБ
Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» может быть частично профинасирован за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Rambler News Service 11:49
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания госсовета Удмуртии
Коммерсантъ Ижевск 10 сентября в 02:22
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM вчера в 01:18
Игры
Анонсирована Project Resistance по вселенной Resident Evil
Srnsk 09 сентября в 12:10
Кино
Netflix случайно объявила дату выхода сериала «Ведьмак»
Американская компания Netflix случайно опубликовала в Сети точную дату своего нового сериала «Ведьмак», который расскажет историю по мотивам известных книг.
Слово и Дело 12:25
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39