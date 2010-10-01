Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемСлуцкий и Березуцкие построят стадион в Волгограде

Стадион назовут «Бомбонера» в честь арены в Буэнос-Айресе – домашней арены «Бока Хуниорс». На «Бомбонере» будут тренироваться 250 детей, бесплатно занимающиеся в школе Слуцкого. Сейчас они тренируются за пределами Волгограда.
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Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера»!

Спорт-Экспрессвчера в 15:15

Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера» за 45-50 млн рублей. Там будут тренироваться дети

Sports.ruвчера в 21:51

Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде

Матч ТВ04:11

Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде

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Слуцкий и Березуцкие построят стадион в Волгограде

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Слуцкий с Березуцкими хочет построить стадион в Волгограде

ИА Городские вести. Волгоград04:43

Леонид Слуцкий построит в Волгограде стадион «Бомбонера»

РИАЦ07:38
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Российский футболист
Российский футболист, защитник. Заслуженный мастер спорта России. Капитан сборной России в 2014 и 2016 годах. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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