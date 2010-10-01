Стадион назовут «Бомбонера» в честь арены в Буэнос-Айресе – домашней арены «Бока Хуниорс». На «Бомбонере» будут тренироваться 250 детей, бесплатно занимающиеся в школе Слуцкого. Сейчас они тренируются за пределами Волгограда.

Спорт день за днем

Слуцкий и Березуцкие построят стадион в Волгограде

Спорт день за днем

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