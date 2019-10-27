Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports. Встреча завершилась поражением "Витесса" со счетом 0:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слуцкий: «Если бы играли с „Ден Хаагом“ еще два часа, то все равно не забили бы»

Sport24.ru05:15

Слуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»

Газета.Ru05:36

Слуцкий: «Даже если бы играли с „Ден Хаагом“ ещё два часа, не забили бы»

Евро-футбол.ру06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Вести.Ru 25 октября в 07:48
Происшествия

Fox: два человека погибли при стрельбе в Техасе

ТАСС 05:23
Футбол

Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных

RT на русском 05:53
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Футбол

Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:08
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 25 октября в 11:39
Политика

Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Футбол

«Краснодар-2» сыграл вничью с «Лучом»

Юга.ру 04:08
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Здоровье

В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест

В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 24 октября в 00:15
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Происшествия

Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар

Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер на борту самолета в Россию.
РБК 05:14
Политика

Зеленский заявил о желании услышать «украинцев» Донбасса

ИА Новороссия 02:24
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 25 октября в 08:18
Происшествия

Семья с маленьким ребенком погибла в ДТП под Челябинском

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Челябинской области.
Пятый канал 01:39
Недвижимость

Вторичный рынок пополнился спросом

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Экономика

Компания Tesla удивила прибылью вопреки прогнозам

Американская компания оказалась «в плюсе» вопреки ожиданиям и прогнозам экспертов, которые прогнозировали компании квартальные убытки в размере 257 млн долларов, пишет DW.
Expert.ru 24 октября в 02:52
Происшествия

Российского священника обвинили в избиении жены

Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес

Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки

Экономика сегодня вчера в 16:29
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Общество

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали за $334 тысячи

Оливково-зеленый кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe.
Профиль 05:06
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное