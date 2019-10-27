Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports. Встреча завершилась поражением "Витесса" со счетом 0:2.

Общество Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.

Политика В США возобновили слушания по делу импичмента Трампа Рикеру предстоит дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента США Дональда Трампа.

Происшествия Причиной расстрела солдатом сослуживцев могла стать дедовщина 20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев за то, что над ним издевались.

Киберспорт В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4 Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.

Игры Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.

Шоу-бизнес Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Армия и оружие Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Политика В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Политика Новак: Строительство «Турецкого потока» будет завершено в срок Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.

Общество В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант Географический диктант 27 октября пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).

Политика Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.