Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports. Встреча завершилась поражением "Витесса" со счетом 0:2.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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