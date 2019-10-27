Футбол
Газета.RuСлуцкий критично отозвался о поражении «Витесса»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий критично отозвался о поражении команды в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов от "Ден Хаага", передает Fox Sports. Встреча завершилась поражением "Витесса" со счетом 0:2.
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Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
RT на русском 05:53
Политика
В США возобновили слушания по делу импичмента Трампа
Рикеру предстоит дать показания перед тремя комитетами, которые проводят расследование импичмента президента США Дональда Трампа.
Новостной фронт вчера в 11:09
Происшествия
Причиной расстрела солдатом сослуживцев могла стать дедовщина
20-летний солдат расстрелял своих сослуживцев за то, что над ним издевались.
Ореанда-Новости вчера в 07:06
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Киберспорт
В сеть утекли изображения Overwatch 2 и Diablo 4
Что касается Diablo 4, то концепты для игры показали Лилит — королеву суккубов и дочь Мефисто. А постер для Overwatch 2 — Трейсер.
Ferra 07:19
Игры
Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
iXBT.com 06:23
Шоу-бизнес
Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой
Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.
Gazeta.SPb вчера в 15:04
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Спорт
ЮАР обыграла Уэльс и вышла в финал Кубка мира по регби
Sportbox.RU 06:58
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО стартовали в Египте
Политическая Экспертиза вчера в 19:13
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Единоборства
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева
Советский спорт 06:20
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
Свободная Пресса 00:59
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
РИА Новости 03:09
Политика
В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
RT на русском 03:37
Политика
Новак: Строительство «Турецкого потока» будет завершено в срок
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.
ПРАЙМ 07:26
Армия и оружие
После побега из лагеря в Сирии пропали 50 россиянок с детьми
Snob.ru вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Телепрограмма вчера в 10:45
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Общество
В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант
Географический диктант 27 октября пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
РИА Новости 02:34
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru вчера в 15:30
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Энергетика
Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть
По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть.
Коммерсантъ 06:53
Культура
Алексинец прошел слепые прослушивания в шоу «Голос»
Тульские СМИ вчера в 07:32