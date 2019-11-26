Футбол

MetaratingsMetaratingsСлуцкий может сменить «Витесс» на «Рубин» или «Динамо»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо». Как ранее сообщало наше издание, российский специалист будет уволен со своего поста в случае поражения от «Херенвена» 29 ноября.
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с чего всё началось

Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.
Чемпионат04:20

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Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Чемпионат04:20

«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким

Sport24.ru04:36

СМИ: Слуцкий может вернуться в РПЛ

Матч ТВ04:41

Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» («Чемпионат»)

Sports.ru05:19

СМИ: Слуцкий может вернуться в РПЛ

Sportbox.RU04:41

СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого

Советский спорт04:37

«Чемпионат»: Слуцкий может возглавить «Рубин» или «Динамо»

Спорт БИЗНЕС Online04:30
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
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«Левада-центр»: 53% молодых россиян хотят уехать из страны

«Левада-центр» представил данные опроса россиян об их эмиграционных настроениях: 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из России.
Ведомости 05:52
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УЕФА не стал комментировать возможное отстранение России от Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата Европы 2020 года и возможной потере нашей страной права на проведение части матчей турнира.
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«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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Президент России Владимир Путин дал совет школьникам о выборе будущей профессии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
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В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
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Турция проведет испытания радаров поставленных Россией С-400

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Набиуллина предостерегла банки РФ от операций в евро

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро.
Газета.Ru 04:27
Спорт

Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
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Известия 05:37
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

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Происшествия

Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
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Губернатор Левченко не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, которые это предусматривают.
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Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020

Судя по тем данным, что есть на текущий момент, ни сборной России на Евро-2020, ни матчам чемпионата Европы в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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