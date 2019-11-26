Футбол
Sport.ruСлуцкий может вернуться в Россию
У услугах Слуцкого заинтересованы московского "Динамо" и "Рубин". На данный момент московский клуб находится без тренера после увольнения Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности тренера назначен Кирилл Новиков.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.Чемпионат04:20
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