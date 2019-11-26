Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.

с чего всё началось

У услугах Слуцкого заинтересованы московского "Динамо" и "Рубин". На данный момент московский клуб находится без тренера после увольнения Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности тренера назначен Кирилл Новиков.

Слуцкий может вернуться в Россию

Политика Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.

Общество Британия начинает тестирование карт «Мир» Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Спорт МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Экономика Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Футбол Вратарь «Кальяри» дисквалифицирован на четыре матча за драку Вратарь «Кальяри» Робин Ольсен дисквалифицирован на четыре матча за драку с Джанлукой Лападулой в матче чемпионата Италии с «Лечче» (2:2). Голкипера наказали за удар нападающего, который также дисквалифицирован за стычку, но на два матча.

Культура Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой» Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.