Футбол

Sport.ruSport.ruСлуцкий может вернуться в Россию

У услугах Слуцкого заинтересованы московского "Динамо" и "Рубин". На данный момент московский клуб находится без тренера после увольнения Дмитрия Хохлова. Исполняющим обязанности тренера назначен Кирилл Новиков.
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с чего всё началось

Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий интересен «Рубину» и московскому «Динамо». Казанцы могут обратиться к специалисту с предложением возглавить команду, если будет уволен их нынешний наставник Роман Шаронов.
Чемпионат04:20

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Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»

Чемпионат04:20

«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким

Sport24.ru04:36

Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо» («Чемпионат»)

Sports.ru05:19

СМИ: Слуцкий может вернуться в РПЛ

Матч ТВ04:41

СМИ: Слуцкий может вернуться в РПЛ

Sportbox.RU04:41

Слуцкий может вернуться в Россию

Sport.ru07:15

СМИ: «Рубин» и «Динамо» интересуются кандидатурой Слуцкого

Советский спорт04:37
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Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

Сотрудники Главка окажут помощь в проведении служебной проверки по факту суицида Марии Клочковой, следователя отдела полиции Хостинского района города Сочи.
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После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
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Компания Ubisoft в начале месяца сообщила о возвращении к жизни легендарной серии пошаговых стратегий Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года).
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В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей

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Вратарь «Кальяри» дисквалифицирован на четыре матча за драку

Вратарь «Кальяри» Робин Ольсен дисквалифицирован на четыре матча за драку с Джанлукой Лападулой в матче чемпионата Италии с «Лечче» (2:2). Голкипера наказали за удар нападающего, который также дисквалифицирован за стычку, но на два матча.
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
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Шнуров и Васильева обсудили проблему образа «сварщика с водкой»

Музыкант и член Общественного совета при Комитете по культуре Госдумы РФ Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева обсудили проблему рабочих профессий в России.
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Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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