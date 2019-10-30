Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.

Политика Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Здоровье Названы продукты, запускающие воспаление в организме Воспалительные процессы могут возникать в организме, в том числе, и из-за некоторых продуктов питания, утверждают зарубежные медики.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Экономика ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Авто Новый Nissan Sentra получит вариатор Представители компании Nissan анонсировали, что новое поколение Nissan Sentra получит более мощный двигатель, а также вариатор.

Энергетика Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по «Дружбе», заявил Путин Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Политика В Конгрессе США одобрили санкции против Турции Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.

Общество Минфин предложил ограничить расходы на покупку гаджетов для чиновников Отмечается, что чиновникам, занимающим должности советников или помощников глав центрального аппарата, а также руководителей территориальных органов государственной власти на покупку стоимость смартфонов могут ограничить суммой в 10 тыс. рублей, планшетов - в 50 тыс. рублей, а ноутбуков - в 80 тыс. рублей.

Происшествия СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Происшествия Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

Экономика Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.

Шоу-бизнес Миллиардер Джабраилов рассказал о головокружительном романе с Собчак Российский бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов вспомнил о романе с популярной телеведущей Ксенией Собчак.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

Футбол «Урал» обыграл «Арсенал» по пенальти в матче Кубка России «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в серии пенальти в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Политика СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ» СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.