Футбол

MetaratingsMetaratingsСлуцкий может возглавить «Монако»

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Приоритет для россиянина – клубы из топ-европейских чемпионатов, один из которых является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. По нашей информации, у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями клуба, выступающего в чемпионате Франции.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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