Футбол
MetaratingsСлуцкий может возглавить «Монако»
Приоритет для россиянина – клубы из топ-европейских чемпионатов, один из которых является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. По нашей информации, у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями клуба, выступающего в чемпионате Франции.
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Хоккей
Малкин сделал заявление по американскому гражданству
Pravda.Ru 07:51
Баскетбол
«Зенит» в овертайме победил «Жальгирис» в Евролиге
Sport24.ru 16:29
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Хоккей
«Ак Барс» одержал сухую победу над «Адмиралом»
Kazanfirst.ru 14:56
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
News.ru 12:51
Культура
Эмир Кустурица снял клип российской группы The Hatters
Сербский режиссёр Эмир Кустурица снял клип российской группе The Hatters.
News.ru 07:21
Армия и оружие
Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море
30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.
Военное дело 10:17
Гаджеты
Нашли чем испугать. Honor дразнит новыми умными часами
Подшефный Huawei бренд Honor начал морально готовить своих поклонников к выпуску новых умных часов.
iXBT.com 14:12
Политика
Россия предложила Венгрии присоединиться к «Турецкому потоку»
Для Венгрии чрезвычайно интересно присоединение к "Турецкому потоку", отметил при посещении дождливого Будапешта президент России Владимир Путин.
Вести.Ru 14:31
Политика
Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 16:52
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей вчера в 15:01
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия 12:20
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Газета.Ru 09:55
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Газета.Ru 28 октября в 16:51
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления
Москва 24 28 октября в 12:58
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
48-летняя Марина Федункив стала блондинкой
Wday.ru вчера в 08:07
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05