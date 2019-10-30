Футбол
MetaratingsСлуцкий может возглавить «Монако»
Приоритет для россиянина – клубы из топ-европейских чемпионатов, один из которых является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. По нашей информации, у Слуцкого уже были ознакомительные контакты с представителями клуба, выступающего в чемпионате Франции.
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СМИ: Слуцкий покинет «Витесс» по окончании сезона и может возглавить «Монако»
Sport24.ruвчера в 12:45
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