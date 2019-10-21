Российский специалист Леонид Слуцкий, объединивший свою академию с «Ротором», рассказал, с какими трудностями столкнулся, сотрудничая с волгоградским клубом.

Общество Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Политика В Сочи пройдет саммит «Россия-Африка» Российский президент Владимир Путин назвал предстоящий саммит Россия — Африка в Сочи беспрецедентным и знаковым мероприятием.

Политика Не смотрел, но осуждаю. Гончарук прокомментировал номер о сгоревшем доме Гонтаревой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что артисты шоу «Квартал 95», которые показали номер о сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, имеют право шутить так, как им нравится, но радоваться пожару было неправильно.

Единоборства Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Здоровье Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом.

Армия и оружие Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».

Авто Toyota начала продажи своего самого дешевого кроссовера Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Происшествия Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная» Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.

Кино Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.

Общество Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».

Гаджеты Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Экономика Сбербанк назвал новое условие для снижения ставки по ипотеке Сбербанк собирается снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется с помощью эскроу-счетов, сообщает Интерфакс.

Общество Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.

Энергетика На Украину прибыло пятое судно с углем из Колумбии В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".

Единоборства После массовой драки на турнире MMA в Сочи полиция начала проверку Как писал интернет-портал «Кубань 24», после главного поединка турнира по ММА в Сочи произошла потасовка.

Политика Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Армия и оружие Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.

Технологии В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.