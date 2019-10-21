Футбол

Sport24.ruSport24.ruСлуцкий: «„Ротором“ руководят дебилы»

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Российский специалист Леонид Слуцкий, объединивший свою академию с «Ротором», рассказал, с какими трудностями столкнулся, сотрудничая с волгоградским клубом.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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