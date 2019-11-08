Футбол
Газета.RuСлуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным
|13′
Йоэль Асоро
|31′
Йоэль Асоро
Джей-Рой Грот
Тим Матавж
|46′
Брайан Линссен
|49′
|56′
Кай Сирхёйс
Самир Мемишевич
|66′
Айдин Хрустич
Чарлисон Бенсхоп
Ришедли Базур
|67′
Юлиан Леливельд
Уссама Дарфалу
|74′
|81′
Самир Мемишевич
|87′
Мо Эль-Ханкури
|89′
Йоэль Асоро
Сэм-Фрэнсис Шрек
|58%
|Владение мячом
|42%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|9
|3
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Витесс
Расстановка 4‑4‑2
22
Пасвеер
13
Дарфалу
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
17
Даса
10
Базур
21
Беро
11
Линссен
9
Матавж
20
Дико
1
Падт
42
Зефейк
4
те Вирик
17
Итакура
21
Вармердам
35
Бенсхоп
6
Матусива
18
Эль-Мессауди
14
Эль-Ханкури
5
Мемишевич
8
Шрек
Гронинген
Расстановка 4‑4‑2
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным. Об этом сообщает Omroep Gelderland. По его словам, трижды подряд проигрывать в Эредивизи ему еще не приходилось.
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«Витесс» — «Гронинген». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч чемпионата Голландии 8 ноября 2019 года
LiveSport.ru07 ноября в 02:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:57, Вашингтон
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