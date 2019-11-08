Футбол

Газета.RuГазета.RuСлуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным

Витесс — Гронинген
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Гелредом»
13′
Йоэль Асоро
31′
Йоэль Асоро
Джей-Рой Грот
Тим Матавж
46′
Брайан Линссен
49′
56′
Кай Сирхёйс
Самир Мемишевич
66′
Айдин Хрустич
Чарлисон Бенсхоп
Ришедли Базур
67′
Юлиан Леливельд
Уссама Дарфалу
74′
81′
Самир Мемишевич
87′
Мо Эль-Ханкури
89′
Йоэль Асоро
Сэм-Фрэнсис Шрек
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий назвал нынешний отрезок карьеры самым сложным. Об этом сообщает Omroep Gelderland. По его словам, трижды подряд проигрывать в Эредивизи ему еще не приходилось.
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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