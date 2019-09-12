Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСлуцкий назвал себя маятником Фуко

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram пост, в котором пошутил над своей манерой поведения во время матчей. Российский специалист часто качается на тренерской скамейке во время матчей. По его словам, он похож на «Маятник Фуко».
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Слуцкий назвал себя маятником Фуко

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Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

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«Маятник Фуко». Слуцкий троллит себя в Instagram

Матч ТВ03:49

«Маятник Фуко»: Слуцкий посмеялся над своей привычкой качаться на стуле

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«Маятник Фуко». Слуцкий троллит себя в Instagram

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Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Газета.Ru05:14
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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