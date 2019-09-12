Футбол
Спорт-ЭкспрессСлуцкий назвал себя маятником Фуко
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в Instagram пост, в котором пошутил над своей манерой поведения во время матчей. Российский специалист часто качается на тренерской скамейке во время матчей. По его словам, он похож на «Маятник Фуко».
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
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В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
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На сотрудницу полиции в Петербурге рухнул фрагмент балкона
На 34-летнюю женщину обрушился декоративный фрагмент штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытнинской улице, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
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После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
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Коммерсантъ 04:06
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
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Политика
На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко
На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Общество
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РБК 02:20
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
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Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля
Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru вчера в 13:45
Армия и оружие
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4
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Lisa.ru 02:59
Происшествия
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РИА Новости 04:52
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Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы
Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Происшествия
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Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг, 12 сентября, призвал подумать об ужесточении наказания а нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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