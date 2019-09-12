Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСлуцкий назвал себя маятником Фуко

3 фото
Придумайте другое название, — подписан видеоролик, в котором Слуцкий качается в разные стороны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Foucault pendulum.Create another name.Маятник Фуко.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Чемпионат03:35

Слуцкий назвал себя маятником Фуко

Спорт-Экспресс03:41

«Маятник Фуко». Слуцкий троллит себя в Instagram

Матч ТВ03:49

«Маятник Фуко». Слуцкий троллит себя в Instagram

Sportbox.RU03:49

«Маятник Фуко»: Слуцкий посмеялся над своей привычкой качаться на стуле

РИА Новости04:08

Слуцкий сравнил себя с маятником Фуко

Бомбардир.ру03:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия

Крысы покусали детей в российской школе

По словам завуча школы, опасности нет, потому что детей покусали не крысы, а мыши.
Lenta.ru 02:00
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия

Массовое отравление шаурмой в Уфе: возбуждено уголовное дело

Вести.Ru 03:45
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Экономика

Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Политика

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Lenta.ru 02:21
Кино

Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Политика

МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины

Глава МВД Эстонии уверен, что трудовые мигранты с Украины стали проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины, сообщает Sputnik Эстония.
Аргументы и Факты вчера в 09:04
Технологии

Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных

В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Происшествия

Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ

В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Lenta.ru 03:39
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Футбол

Лионель Месси не хочет покидать «Барселону»

REGNUM 02:26
Кино

По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал

По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Армия и оружие

Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»

Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Футбол

Шведский новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ

Новичок московского «Динамо» полузащитник Оскар Хильемарк оценил уровень Премьер-Лиги и высказал мнение о главном тренере бело-голубых.
Чемпионат 04:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

В США прошли памятные мероприятия по случаю годовщины 11 сентября

Говорит Москва вчера в 12:03
Происшествия

Сотрудники полиции и ФСБ нашли арсенал в московской квартире

Интерфакс 03:02
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное