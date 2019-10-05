Футбол
RT на русскомСлуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря
Спорт день за днемвчера в 15:57
Слуцкий - голландскому корреспонденту: «Вы думаете, что все в России любят водку, это неправда»
Евро-футбол.рувчера в 17:22
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Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 04 октября в 09:13
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Политика
Россия и Венесуэла подписали 264 соглашения
Известия 00:19
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС вчера в 22:21
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили о пожаре после обстрела со стороны ВСУ
В селе Коминтерново загорелся дом из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец вчера в 15:09
Общество
Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
РИА Новости 01:48
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Футбол
Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru вчера в 11:56
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском вчера в 01:17
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атака мертвецов".
РИА Новости вчера в 21:55
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 03 октября в 19:57
Хоккей
«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы», Панарин и Бучневич набрали 5 очков
Гости победили со счетом 4:1. В составе гостей Артемий Панарин стал автором гола и результативной передачи.
Sportbox.RU вчера в 21:54
Экономика
Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс
«Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.
РБК 03 октября в 11:50
Футбол
Дивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»
Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 03:14
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
Газета.Ru вчера в 08:05
Наука
Выявлен вред сырых овощей для организма
Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма.
Lenta.ru вчера в 22:31
Происшествия
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка
В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.
РБК вчера в 14:56
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Кино
Фильм «Джокер» выходит в прокат в России
РЕН ТВ 02 октября в 17:20
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
РБК вчера в 19:53
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК 02 октября в 17:01