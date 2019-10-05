Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий назвал себя нетипичным русским

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Слуцкий назвал себя нетипичным русским

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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