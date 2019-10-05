Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

Спорт день за днем

Футбол Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.

Происшествия В ДТП в центре Читы погиб один человек Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Политика ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».

Общество Нидерланды отказались называть себя Голландией Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Футбол Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером» Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Армия и оружие Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби» Американское издание We Are The Mighty рассказало о бое, который произошел во время Первой мировой войны между русской и германской армией за расположенную на территории современной Польши крепость Осовец и получил известность под названием "Атака мертвецов".

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Хоккей «Рейнджерс» выиграли у «Оттавы», Панарин и Бучневич набрали 5 очков Гости победили со счетом 4:1. В составе гостей Артемий Панарин стал автором гола и результативной передачи.

Экономика Орешкин назвал вызывающий тревогу за экономику России индекс «Ухудшение деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях в сентябре набирало обороты, поскольку индекс PMI упал до минимально низкого уровня с мая 2009 года на фоне максимального сокращения объемов производства и новых заказов более чем за десять лет», — прокомментировал динамику индикатора экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Наука Выявлен вред сырых овощей для организма Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма.

Происшествия Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.