Футбол
RT на русскомСлуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря
Спорт день за днемвчера в 15:57
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ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru вчера в 18:26
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В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
Газета.Ru 02:58
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Байден назвал Трампа патологическим лжецом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа «абсолютно непригодным» для занимаемой должности.
BFM.ru 05:21
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы
Вечерний курьер 05:08
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Космос
Рогозина не впечатлил проект корабля Starship Илона Маска
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что специалисты ведомства считают проект корабля Starship компании Space X малореализуемым.
Политика Сегодня 03 октября в 08:01
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru вчера в 02:05
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Религия
В РПЦ выступили против обучения английскому языку
Смирнов подчеркнул, что современные люди совсем не понимают церковнославянский язык.
ФедералПресс 04:30
Игры
Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS
Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Здоровье
Руководство онкоцентра Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Как ранее писал News.ru, руководство центра онкологии имени Блохина подписало четыре заявления врачей об увольнении из пяти.
News.ru вчера в 02:28
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке
Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:17
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Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Финансы
Спекулянты в США вторую неделю подряд наращивают ставку на рост курса рубля
Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подешевел на 1.9% Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) после роста на прошлой неделе на 4.5% выросли на 6.7% до 26262 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу (4 октября) данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 04:27