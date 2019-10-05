Футбол

RT на русскомRT на русскомСлуцкий назвал себя нетипичным русским

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слуцкий назвал себя нетипичным русским

RT на русскомвчера в 17:50

Леонид Слуцкий: «Я нетипичный русский, не люблю водку»

Sports.ruвчера в 17:35

Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России

Sportbox.RUвчера в 17:21

Слуцкий - голландскому корреспонденту: «Вы думаете, что все в России любят водку, это неправда»

Евро-футбол.рувчера в 17:22

«Возможно, я не типичный русский». Слуцкий душевно пообщался с журналистом

Чемпионатвчера в 17:14

Слуцкий — голландскому журналисту: «Я не типичный русский. Водку не люблю»

Sport24.ruвчера в 16:43

Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря

Спорт день за днемвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:36, Ашберн
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Культура

Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

КП - Донецк 04 октября в 17:07
Происшествия

В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод

РИА Новости вчера в 19:45
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Единоборства

Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Общество

В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке

В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском вчера в 14:44
Музыка

Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет

В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва 04 октября в 14:12
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Здоровье

О чем сигнализирует дергающийся глаз

Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Экономика

Матвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.
9111.ru вчера в 07:36
Политика

Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Технологии

В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола

На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
Вести.Финанс 04 октября в 00:50
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru вчера в 15:57
Гаджеты

Азот не нужен. Все 16 ядер процессора AMD Ryzen 9 3950X можно разогнать до 4,3 ГГц, используя СЖО

Компания Gigabyte опубликовала руководство по разгону Ryzen 9 3950X, в котором производитель системных плат описывает, как он смог повысить частоту до 4,3 ГГц на всех 16 ядрах при использовании жидкостной системы охлаждения EKWB EK-KIT P360.
iXBT.com 04 октября в 15:56
Армия и оружие

Турция усилила войска на границе с Сирией

Интерфакс вчера в 20:50
Политика

Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика

Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента

Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»

Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма 04 октября в 17:20
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия

В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек

В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко во время встречи с Зеленским

Политическая Экспертиза 04 октября в 14:54
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о борьбе с раком простаты

StarHit.ru вчера в 20:00
Футбол

Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»

Газета.Ru вчера в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное