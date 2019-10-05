Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

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Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

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Общество В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.

Политика Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера» При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Здоровье О чем сигнализирует дергающийся глаз Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.

Хоккей «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Экономика Матвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

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Технологии В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

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Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

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