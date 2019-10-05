Футбол
RT на русскомСлуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Слуцкий - голландскому корреспонденту: «Вы думаете, что все в России любят водку, это неправда»
Евро-футбол.рувчера в 17:22
Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря
Спорт день за днемвчера в 15:57
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Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк 04 октября в 17:07
Происшествия
В Колумбии взорвали Трансандинский нефтепровод
РИА Новости вчера в 19:45
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Общество
В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке
В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.
RT на русском вчера в 14:44
Музыка
Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет
В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва 04 октября в 14:12
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Здоровье
О чем сигнализирует дергающийся глаз
Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича
Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
REGNUM 00:23
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Экономика
Матвиенко раскритиковала освоение денег на нацпроекты
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» ситуацию с освоением денег, которые были выделены на национальные проекты, пишет РИА Новости.
9111.ru вчера в 07:36
Политика
Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински
Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru вчера в 10:22
Технологии
В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола
На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
Вести.Финанс 04 октября в 00:50
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru вчера в 15:57
Гаджеты
Азот не нужен. Все 16 ядер процессора AMD Ryzen 9 3950X можно разогнать до 4,3 ГГц, используя СЖО
Компания Gigabyte опубликовала руководство по разгону Ryzen 9 3950X, в котором производитель системных плат описывает, как он смог повысить частоту до 4,3 ГГц на всех 16 ядрах при использовании жидкостной системы охлаждения EKWB EK-KIT P360.
iXBT.com 04 октября в 15:56
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Политика
Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 14:29
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма 04 октября в 17:20
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Происшествия
В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек
В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко во время встречи с Зеленским
Политическая Экспертиза 04 октября в 14:54
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком простаты
StarHit.ru вчера в 20:00
Футбол
Дебютный гол Азара помог «Реалу» переиграть «Гранаду»
Газета.Ru вчера в 11:59