Политика

RT на русскомRT на русскомСлуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова посла США в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотны». «Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — написал Слуцкий в своём Twitter.
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В Госдуме РФ назвали высказывание посла США о войне «безграмотным»

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Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»

Комсомольская правдавчера в 21:10

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РЕН ТВвчера в 19:00

Слуцкий считает, что высказывания посла США поощряют Польшу к насаждению исторической лжи

ТАССвчера в 18:58

Слуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»

RT на русскомвчера в 19:27
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При попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержаны два гражданина Украины, говорится в сообщении крымского погрануправление ФСБ России.
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