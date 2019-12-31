Политика

RT на русскомRT на русскомСлуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова посла США в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотны». «Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — написал Слуцкий в своём Twitter.
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Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера

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