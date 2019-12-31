Политика
RT на русскомСлуцкий назвал слова посла США о войне «безграмотными»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова посла США в Польше о начале Второй мировой войны «безграмотны». «Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны», — написал Слуцкий в своём Twitter.
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Слуцкий назвал «безграмотными» слова посла США в Польше о «сговоре Сталина и Гитлера»
Комсомольская правдавчера в 21:10
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