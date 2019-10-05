Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в послематчевом интервью после очередной игры чемпионата Нидерландов пошутил о том, что он не является типичным представителем России.

Слуцкий: не люблю водку, я не типичный русский

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