Футбол
РИА НовостиСлуцкий: не люблю водку, я не типичный русский
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в послематчевом интервью после очередной игры чемпионата Нидерландов пошутил о том, что он не является типичным представителем России.
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Проблема Слуцкого в стабильности. У «Витесса» ее нет, но помогла ошибка вратаря
Спорт день за днемвчера в 15:57
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Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.
RT на русском вчера в 14:07
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Армия и оружие
Эрдоган: поручение Трампа по выводу войск США из Сирии не выполнили
Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручений по выводу американских войск из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Хоккей
«Барыс» — «Северсталь»: гости заменили вратаря уже на 3-й минуте матча
Тренерский штаб череповецкого клуба принял решение заменить вратаря уже на 3-й минуте встречи.
Чемпионат 07:21
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 04 октября в 03:25
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Технологии
Банковский вирус заразил около 800 тысяч смартфонов россиян
Компания Avast, являющаяся разработчиком антивирусного программного обеспечения, сообщила, что специалистами компании выявлен банковский ботнет, заразивший более 800 тысяч смартфонов на платформе Android.
Inc-news.ru вчера в 07:56
Наука
Путешествующие черные дыры усилили электромагнитные волны
Швейцарские физики рассчитали, как равномерно движущаяся черная дыра взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами.
N+1 04 октября в 06:25
Политика
Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление и что для их встречи на высшем уровне Киев якобы должен был выполнить определенные условия, в частности, провести расследование в отношении деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
ТАСС 05:07
Политика
Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
Коммерсантъ 07:01
Футбол
Гладбах разгромил «Аугсбург» и вышел в лидеры Бундеслиги
Bookmaker-ratings.ru 09:32
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Политика
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Берлинская стена стала для русских символом холодной войны и надежды на большую свободу, а ее падение — свидетельством поражения и «унижения».
Lenta.ru 09:47
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22