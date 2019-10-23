Футбол

РБКРБКСлуцкий оценил отстранение поругавшегося с ним игрока «Витесса»

В четверг «Витесс» отстранил Базура от тренировок с главной командой. Клуб пошел на такой шаг после того, как полузащитник позволил себе резкие высказывания в адрес Слуцкого. В среду утром российский наставник удалил Базура с тренировки из-за конфликта футболиста с партнером по команде.
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